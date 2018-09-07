Екокатастрофа в Криму: на Херсонщині закрили деякі школи та дитсадки

У Херсонській області тимчасово закриють школи і дитсадки, які знаходяться в зонах можливих уражень в результаті хімічного викиду на заводі Титанові інвестиції в окупованому Криму.

Таке рішення ухвалила увечері 6 вересня регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє прес-служба Херсонської ОДА.

– З метою упередження небажаних наслідків за фактами забруднення шкідливими речовинами атмосферного повітря внаслідок діяльності заводу Титанові інвестиції, який зараз знаходиться на території окупованого Криму, призупинити навчальний процес у школах і дитячих садах, які знаходяться в зонах можливих уражень, – йдеться в рішенні комісії.

Екокатастрофа у Криму: що насправді спричинило хімічні викиди? Це недбальство робітників і так званої “влади” 47%, 51 vote 51 vote 47% 47%

Винні російські військові, які скинули снаряди 41%, 44 votes 44 votes 41% 41%

Це дійсно нещасний випадок на заводі Титан 12%, 13 votes 13 votes 12% 12% Всього голосів: 108 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Також на раніше закритих пунктах пропуску Каланчак і Чаплинка встановлюються медико-санітарні пункти.

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Вчора, 6 вересня, КПП Каланчак і Чаплинка тимчасово призупинили роботу через хімічні викиди з заводу Титан у Криму.

До слова, у комісії уряду є дві версії, чим викликані шкідливі викиди в атмосферу на заводі Титан в окупованому Криму.

Фото: ДПСУ