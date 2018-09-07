Град, зливи і шквали. На Україну насувається шторм

У більшості областей України сьогодні, 7 вересня, очікуються дощі, грози та ураганний вітер.
Про це попереджає ДСНС.
Протягом доби 7 вересня майже скрізь грози, окрім Житомирської, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської та Луганської областей.
В окремих районах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей – град.
У Вінницькій, Одеській, Миколаївській області місцями сильні зливи.
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Також, у Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях пориви вітру і шквали сягатимуть 15-20 м/с.
Нагадаємо, 6 вересня через сильні пориви вітру сталося пошкодження повітряної лінії електропередач, що живить Донецьку фільтрувальну станцію. Внаслідок негоди Авдіївка лишилася без води.