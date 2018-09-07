Люблін 1918-2018. Надихає нас свобода

VII Конгрес Ініціатив Східної Європи (КІСЄ) відбудеться 24-25 вересня 2018 року в Любліні.

Наближається VII Конгрес Ініціатив Східної Європи. Як кожного року, участь у ньому візьмуть теоретики та практики транскордонної співпраці, експерти, аналітики, працівники органів місцевого самоврядування, політики та журналісти з країн-членів Східного партнерства.

КІСЄ відбудеться 24-25 вересня 2018 року в Любліні.

Протягом цьогорічного Конгресу Ініціатив Східної Європи говоритимуть про будування довготривалих стосунків регіональної співпраці держав Центральної та Східної Європи в контексті 100-літньої традиції незалежності, громадськості та свободи.

На 2018 рік припадає 100 річниця відновлення незалежності Польщі. Пам’ять про новий міжнародний порядок і відновлення суб’єктивності держав є досконалою нагодою для дискусії про майбутнє сучасної Європи, її тотожності та викликів, з якими треба боротися, а також про потребу зміцнення інтеграції та співпраці.

Важливим елементом дискусії будуть також панелі про регіональні партнерства, транскордонне та регіональне співробітництво.

Конгрес Ініціатив Східної Європи – це кількадесят годин дискусії, які поділені на паралельні тематичні лінії. У минулорічному Конгресі участь взяли понад 1200 осіб.

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Цьогоріч дискусії відбудуться у 10 програмних лініях (зокрема Локальна демократія, Регіональне партнерство, Інновації та бізнес, Мобільність, Спадщина і примирення, Рівність, Наука та освіта, Культура, Туризм).

У рамках Конгресу відбудеться також Форум партнерів, завдяки якому хочуть активно підтримувати процес створення мереж інституцій та організацій Європейського Союзу та Східного партнерства.

Презентація можливостей фінансування партнерських проектів відбудеться під час Біржі грантодавців, яка має на меті допомогти підвищити рівень знань у сфері можливостей використання доступних зовнішніх джерел фінансування.

Під час цієї події зацікавлені особи будуть мати змогу безпосереднього контакту з Грантодавцями, які відповідатимуть на всі запитання, пов’язані з отримуванням коштів.

Програма події доступна на сайті Конгресу.

Реєстрація до участі в Конгресі – тут.

Реєстраційна форма буде доступною до 14 вересня 2018 року.