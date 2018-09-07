Намагалася спалити, а потім застрелила – подробиці вбивства колишнього депутата Жука

Прокуратура Сумської області заявила, що розкрила справу про вбивство колишнього депутата Анатолія Жука.

Прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко заявила, що у скоєнні вбивства колишнього депутата Анатолія Жука підозрюють його дружину. Вона зробила це через непрості стосунки з чоловіком, повідомляють Факти.

Дружина Жука не раз говорила, що піде від нього. Проте коли він заявив, що забере їхню 10-річну дочку, жінка зважилася на злочин.

– Напередодні вбивства Жук дві доби був зайнятий оформленням якихось документів. Фактично не спав. Коли ж вдень 2 серпня він заснув, дружина вирішила спалити чоловіка живцем. Вона зайшла до його кімнати, розлила якусь горючу рідину і підпалила. Після чого вона тут же, разом з водієм, з яким у неї були близькі стосунки, поїхала в центр міста, нібито для того, щоб заплатити за інтернет, хоча всі рахунки вже були оплачені раніше. Таким чином вона створювала собі алібі, – сказала Науменко.

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Деякий час по тому Жук подзвонив їй. Вона повернулася, щоб загасити пожежу і допомогти виносити речі. Після цього чоловік приліг відпочити на вулиці.



– Дружина Жука знала, де той зберігає пістолет Сz-75, привезений ним нелегально кілька років тому з Чехії. Жінка взяла зброю, підійшла до сплячого чоловіка і тричі вистрілила в нього. Одна куля пройшла повз, друга потрапила під лопатку, а третя – в ліву скроню. Анатолій Жук від отриманих травм помер на місці, – додала Науменко.

Жінка ховається в Росії разом з донькою. Її подали в міжнародний розшук, готуються документи щодо екстрадиції.

До слова, кількості Новачка, використаного при отруєнні Сергія і Юлії Скрипаль у Солсбері, вистачило б для вбивства 4 тисяч осіб.