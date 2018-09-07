ОБСЄ виявила колону вантажівок біля кордону з РФ

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі колону з 10 вантажівок КАМАЗ і 4 автомобілів супроводу, яка рухалася біля кордону з Росією.

Колону вантажівок поблизу кордону з РФ, де немає пункту пропуску через кордон, безпілотники СММ ОБСЄ зафіксували 4 вересня близько півночі, йдеться у звіті.

– БПЛА СММ дальнього радіуса дії виявив колону з 10 вантажівок із критими брезентом вантажними відсіками (КАМАЗ) і 4 автомобілів супроводу (один перед колоною, а три припарковані позаду неї), що стояли в один ряд у напрямку півночі на дорозі без покриття на північний схід від н. п. Манич (непідконтрольний урядові, 76 км на схід від Донецька), – йдеться у повідомленні.

За даними спостерігачів, між припаркованими автомобілями ходили близько 10-15 осіб.

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Через приблизно 30 хвилин усі вантажівки почали рухатися в напрямку міжнародного кордону між Україною та Росією по дорозі без покриття, що веде через кордон.

Водночас чотири автомобілі супроводу залишилися в Україні та поїхали на північ.