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Перед автокефалією: Вселенський патріарх зробив призначення в Києві

Константинопольський патріархат призначив своїх екзархів до Києва.

Вселенський патріархат призначив як своїх екзархів у Києві архієпископа Памфілійського Даниїла зі США і єпископа Едмонтонського Іларіона з Канади в рамках підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні, повідомляє голова інформаційного управління УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря).

– У рамках підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні Вселенський патріархат призначив як своїх екзархів у Києві його преосвященство архієпископа Даниїла Памфілійського зі Сполучених Штатів і його преосвященство єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади, які обидва служать українським православним вірним у своїх країнах у Вселенському патріархаті, – написав архіепіском у своїй сторінці в соцмережі Facebook у п’ятницю з посиланням на генерального секретаря Святого і Священного Синоду Вселенський патріархат.

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У православ’ї та католицизмі екзарх – титул глави окремого церковного округу, розташованого за межами країни основної юрисдикції даної помісної Церкви.

Нагадаємо, патріарх Філарет уже назвав терміни створення єдиної церкви в Україні.

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