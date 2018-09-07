Початок опалювального сезону 2018: Гройсман просить не лякати людей

Опалювальний сезон розпочнеться в Україні вчасно. Всі енергосистеми працюють у штатному режимі.

Про це під час години запитань до уряду сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє Урядовий портал.

– Я звертаюсь до всіх політиків: не лякайте людей зривом опалювального сезону. Україна готова. Запаси газу є, з електроенергією проблем немає, система працює у штатному режимі. Я хочу наголосити ще раз: відповідальність за опалення, світло, гарячу воду лежить на місцевій владі, – наголосив він.

За його словами, завдяки децентралізації кошти у регіонах також є.

Водночас Гройсман нагадав, що зараз ідуть непрості дискусії з міжнародними партнерами щодо ціни на паливо для споживачів.

– Але опалювальний сезон розпочнеться вчасно, – запевнив глава уряду.

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Нагадаємо, раніше в уряді сказали, що у 2018 році опалювальний сезон в Україні розпочнеться 15 жовтня.

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