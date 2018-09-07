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Польські прикордонники страйкують: як це вплине на українців

На державному кордоні між Україною та Польщею почався тихий страйк польських прикордонників.

Кордон з Польщею

Польські прикордонники влаштували тихий страйк на державному кордоні між Україною та Польщею, що може негативно вплинути на поїздки українців за кордон, повідомляє Посольство України у Польщі.

Через так званий тихий страйк можливе утворення черг та збільшення тривалості проходження митних процедур на кордоні з Польщею.

Це стосується як перетину українсько-польського кордону в автомобільних, так і піших пунктах пропуску.

Читайте: Ryanair запустить 7 рейсів із Польщі в Україну

До слова, Верховна Рада ратифікувала договір між урядами України та Польщі про посилення співпраці у сфері оборони.

 

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