Польські прикордонники страйкують: як це вплине на українців

На державному кордоні між Україною та Польщею почався тихий страйк польських прикордонників.
Польські прикордонники влаштували тихий страйк на державному кордоні між Україною та Польщею, що може негативно вплинути на поїздки українців за кордон, повідомляє Посольство України у Польщі.
Через так званий тихий страйк можливе утворення черг та збільшення тривалості проходження митних процедур на кордоні з Польщею.
Це стосується як перетину українсько-польського кордону в автомобільних, так і піших пунктах пропуску.
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До слова, Верховна Рада ратифікувала договір між урядами України та Польщі про посилення співпраці у сфері оборони.
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