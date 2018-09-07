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Порошенко назвав свою версію екокатастрофи в Криму

Екологічна катастрофа в Армянську сталася через тренування російської воєнщини.

Петро Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що екологічна катастрофа в кримському Армянську сталася через тренування російської воєнщини, яка зруйнувала екозахисні механізми, передає Укрінформ.

– За версією із надійних джерел, які я маю у своєму розпорядженні — це наслідки відповідних тренувань російських військових, які призвели до руйнації екологічних захисних механізмів, – сказав Порошенко.

За його словами, потрібно створити міжнародну комісію та зупинити екологічну катастрофу в Криму, яка також впливає на материкову Україну.

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Президент додав, що дітей з Армянська запросять в Херсонську область на оздоровлення і відпочинок.

До слова, у Херсонській області тимчасово закриють школи і дитсадки, які знаходяться в зонах можливих уражень у результаті хімічного викиду на заводі Титанові інвестиції в окупованому Криму.

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