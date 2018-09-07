Ryanair запустить 7 рейсів із Польщі в Україну

Ірландський лоукостер Ryanair планує в 2019 році запустити з Польщі 17 нових рейсів, сім з яких – в Україну (Київ і Львів).
Ryanair планує у 2019 році істотно розширити свою присутність на ринку Польщі, повідомляє ЦТС.
З Варшави планується чотири нові рейси – Амман, Київ, Львів, Марсель. З Бидгоща – два рейси (Глазго та Київ).
Із Кракова – п’ять рейсів (Амман, Бордо, Гамбург, Київ, Львів). З Познані – три рейси (Корк, Київ, Стокгольм). Із Вроцлава – один рейс до Києва.
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Крім того, Ryanair має намір наступного року розмістити на своїх польських базах у Варшаві (Модлін) і Кракові по одному літаку.
Нагадаємо, 3 вересня Ryanair запустив перший рейс із Києва до Берліна.
Фото: Leon Neal/Getty Images
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