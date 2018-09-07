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“Спектакль” з виборами бойовиків загрожує Мінську – Кучма

Леонід Кучма сподівається, що бойовики скасують своє рішення про намір провести вибори “глав і парламенту ЛДНР” 11 листопада.

Другий президент України, представник країни в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма вважає, що рішення про проведення виборів у так званих “ДНР/ЛНР” може поставити під загрозу Мінський процес.

Про це він сказав журналістам в Києві в п’ятницю, Інтерфакс-Україна.

– Це рішення повністю суперечить Мінським угодами. Це дуже серйозний крок, який може поставити хрест на Мінському процесі, – зазначив Кучма.

Він підкреслив, що це рішення не могло бути прийнято без узгодження з російською стороною.

За словами Кучми, ця постанова “не в інтересах України, не в інтересах Росії, не в інтересах тих, хто бере участь в Мінському процесі”.

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Представник Києва в ТКГ висловив надію, що це рішення може бути переглянуто.

– Є ще час, як швидко прийняли, так швидко можна і скасувати його, – сказав Кучма.

Нагадаємо, Дениса Пушиліна призначено ватажком бойовиків “ДНР” замість знищеного Олександра Захарченка.

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