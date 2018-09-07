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Стихія у Криму: в Феодосії пронісся потужний смерч

Жителі анексованого Криму зняли фото й відео вражаючого смерчу в Феодосії.

Смерч у Феодосії

Одразу два потужних смерчі атакували Феодосію (Крим) 6 вересня.

За словами місцевих жителів, вони виникали як на суші, так і неподалік від берега в морі.

Деякі райони в результаті влучання блискавки залишилися без електроенергії.

– Хлопці, це все реально було вчора. Краса лякає. Це реально було страшно. А який був звук …

Неподалік від Євпаторії теж така стихія була. Дуже страшно було! Мабуть, по всьому Криму таке промайнуло, – пишуть користувачі в мережі.

 

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Публикация от Андрей Шелякин. Фотограф Крым (@feodoz)

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Раніше очевидцям вдалося зняти на відео водяний смерч над Чорним морем у російському Геленджику. 

Фото: feodoz/Instagram

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