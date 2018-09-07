Стихія у Криму: в Феодосії пронісся потужний смерч

Одразу два потужних смерчі атакували Феодосію (Крим) 6 вересня.

За словами місцевих жителів, вони виникали як на суші, так і неподалік від берега в морі.

Деякі райони в результаті влучання блискавки залишилися без електроенергії.

– Хлопці, це все реально було вчора. Краса лякає. Це реально було страшно. А який був звук …

Неподалік від Євпаторії теж така стихія була. Дуже страшно було! Мабуть, по всьому Криму таке промайнуло, – пишуть користувачі в мережі.