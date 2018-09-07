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У Києві через ДТП заблоковано рух трамваїв

У Києві сталася ДТП, через яку заблоковано рух деяких трамваїв.

Трамвай

ДТП у Києві спричинила блокування руху трамваїв маршруту №22, повідомляє KyivOperativ у Telegram.

– Тимчасово заблоковано роботу трамваїв маршруту №22. З 15.45 заблоковано рух трамваїв маршруту №22 по вулиці Бориспільська, 11 в обидва напрямки руху з причини ДТП. На місце події направлено поліцію міста, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Не в тому місці, не в той час: в ДТП під Києвом загинув випадковий свідок

До слова, на автошляху Одеса-Чорноморськ неподалік кладовища сталася ДТП, внаслідок якої троє осіб загинули та двоє постраждали.

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