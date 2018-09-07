У Москві розгорнули банер із Сенцовим

На Площі Європи в Москві, недалеко від Київського вокзалу, активісти розтягнули банер на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який голодує вже 117-й день.
Про це повідомляє російське видання Новая газета.
Відзначається, що акція на підтримку Сенцова була нетривалою.
При цьому були присутні співробітники поліції, але обійшлося без затримань.
Раніше акція планувалася біля пам’ятника Тарасу Шевченку, але місце її проведення вирішили перенести через поліцейських.
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Нагадаємо, нещодавно у Празі відбулася акція на підтримку Сенцова.
Фото: Влад Докшин/Новая газета
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