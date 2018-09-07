В Україні зростуть пенсії та мінімальна зарплата: коли і на скільки

У 2019 році Пенсійний фонд проведе перерахунок пенсій, а мінімальна заробітна плата в Україні зросте до 4170 гривень.

– У наступному році буде здійснено перерахунок пенсій у зв’язку із зростанням середніх зарплат. Це той перерахунок, який був анонсований при проведенні пенсійної реформи в жовтні минулого року. Пенсії повинні бути підвищені на 50% темпів зростання середньої заробітної плати, і на 50% темпів зростання інфляції, – повідомив заступник голови Пенсійного Фонду Владислав Машкін, передає УНН.

Також, за його словами, при підготовці бюджету Пенсійного фонду враховується чергове підвищення пенсій військовослужбовцям.

Читайте: Виплати пенсій переселенцям: Верховний суд поставив крапку

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що з 1 січня 2019 року мінімальна заробітна плата в Україні зросте до 4170 гривень, передає Інтерфак-Україна.

Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін прийняв постанову, згідно з якою витрати з бюджету на утримання Пенсійного фонду будуть істотно скорочені.

Фото: dreamstime.