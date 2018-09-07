Від МММ до “ДНР” – що треба знати про нового ватажка бойовиків

Сьогодні ватажком так званої “ДНР” став Денис Пушилін. Факти ICTV зібрали найважливіші факти з біографії Пушиліна.

Факти ICTV дізналися хто такий Денис Пушилін і зібрали найважливіші відомості з його біографії.

Народився Пушилін Денис Володимирович 9 травня 1981 року у місті Макіївка (Донецька область), де й провів свої юні роки. Закінчив Макіївський міський ліцей, а після служби в Національній гвардії України навчався у Донбаській національній академії будівництва та архітектури, але так й не закінчив її.

З 2011 по 2013 рік був функціонером фінансової піраміди МММ Сергія Мавроді. Потім балотувався від однойменної партії до Верховної Ради. Йому вдалося набрати всього 77 голосів.

5 травня 2014 року Пушилін назвався заступником самопроголошеного губернатора Донецької області Павла Губарєва. Саме Пушилін очолив так званий “донецький мітинг”.

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9 листопада ватажок “ДНР” призначив Пушиліна представником на переговорах тристоронньої контактної групи у Мінську.

Під час однієї із зустрічей в Мінську у січні 2015 року він погрожував Україні відновленням повномасштабних бойових дій на всій лінії зіткнення.

З 11 вересня 2015 року Пушилін також є “головою” так званої “народної ради” “ДНР”.

Нагадаємо, у зв’язку з загибеллю Олександра Захарченка “народна рада” “ДНР” призначила ватажком Дениса Пушиліна.