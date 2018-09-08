Дощі та похолодання – де заливатиме Україну

В Україні в найближчі добу 9 вересня погоду визначатиме циклон з центром над центральною частиною країни, що призведе в більшості областей до дощів і зниження температури.

Найбільш інтенсивні дощі очікуються вночі у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській областях, вдень у більшості центральних областей також пройдуть дощі. На решті території прогнозуються короткочасні дощі. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південних, центральних і східних регіонах місцями пориви 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 19-24°, на Прикарпатті та в центральних областях місцями 16-18°.

У Києві 9 вересня місцями пройде короткочасний дощ, можлива гроза; температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

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В Україні 10 вересня місцями очікуються короткочасні дощі з грозами (у південній частині повсюдно). Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 17-22°, на сході країни та Закарпатті 23-28°.

У Києві 10 вересня місцями короткочасні дощі та грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 13-15°, удень 20-22°

До слова, раніше синоптики дали прогноз погоди на вересень.