Формальна поразка: РФ погрозами “вибила” документи щодо Азову і Керченської протоки

Росія лише погрозами домоглася від України підписання документів щодо Азову і Керченської протоки, заявляють представники українського МЗС.

Підписання документів щодо акваторії Азовського моря і Керченської протоки з Росією стало формальною поразкою України, хоча насправді концепція “внутрішніх вод” ніколи не була реалізована, а єдиним працюючим елементом була взаємна навігація в акваторії Азова, відзначають в українському МЗС.

Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль та радник голови української дипломатії Тарас Качка пишуть у статті в тижневику Дзеркало тижня. Україна, що всі інші суверенні права залишилися індивідуальними і реалізовуються кожною стороною у своїй частині Азова. І міжнародно-правовою базою для реалізації цих прав була саме Конвенція ООН з морського права, тобто “внутрішніх вод двох держав” і спільного суверенітету двох держав в акваторії Азовського моря як такого ніколи не було.

Як підкреслюють автори, Росія домоглася свого тільки після відвертої погрози силою на Тузлі, і Україна підписала документи про те, що Азовське море і Керченська протока “історично є внутрішніми водами України і Російської Федерації” або “внутрішніми водами двох держав”.

Автори статті додають, що в рамках роботи над делімітацією кордону сторони навіть визнали берегову лінію одна одної. Для України це лінія від мису Киз-Аул до мису Хроні в Керченській протоці і від мису Хроні до кінцевої точки суходільного кордону. Ця лінія повністю збігається з координатами вихідних точок, які депонувалися в Секретаріаті ООН 1992 року. І про порушення наших суверенних прав, визначених Конвенцією ООН із морського права, у цій частині нашої акваторії Азовського моря Київ говорить у справі проти Росії.

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– Оскільки ці спроби виявилися марними, Україна в 2016 році ініціювала судовий розгляд порушень морського права з боку РФ. З того часу було сформовано склад трибуналу, який розглядатиме справу і, головне, Україна подала свій Меморандум у справі, який містить всі правові докази і правові аргументи, – додають представники МЗС.

До слова, міністр закордонних справ Україні Павло Клімкін вважає, що конфлікту з Росією на Азовському морі вдасться уникнути.