Хімвикиди в Криму: 2 тисячі дітей вивезуть з Херсонщини

Більшість дітей відвезуть в оздоровчі табори Скадовська.

Майже дві тисячі дітей – мешканців 7 найближчих до анексованого півострова сіл Херсонщини – мають вивезти із зони екологічного лиха цими вихідними.

Про таке повідомив голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв, інформує 5 канал.

Більшість повезуть до Скадовська в оздоровчі табори – подалі від заводу Кримський титан на анексованому півострові, викиди з якого, за словами місцевих, дошкуляють їм уже другий тиждень.

Поки що вивозять лише дітей. Найменших – із матерями, решту – у супроводі вчителів. Усього навчання у школах та дитсадках на тиждень призупинили в 7 селах Каланчацького та Чаплинського районів.

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Прокуратура Херсонської області відкрила кримінальне провадження за фактом хімічних викидів на заводі.

Нагадаємо, урядова комісія назвала дві версії, чим можуть бути викликані шкідливі викиди в атмосферу на заводі Титан в окупованому Криму.

Фото: krymr.com