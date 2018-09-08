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Майже 4200 грн. Порошенко назвав терміни підвищення мінімальної зарплати

У поточному році буде прийнято рішення про підвищення мінімальної зарплати до майже 4200 грн.

Зарплата

– Цього року наприкінці бюджетного року ми приймемо рішення поставити майже 4200 грн. І це нечуване зростання зарплати, – заявив президент Петро Порошенко у Вінниці, передає Інтерфакс-Україна.

Він також розповів про фінансове забезпечення українських військовослужбовців.

– Скільки снайпер буде отримувати зараз, після реалізації позавчорашнього рішення РНБО на фронті? 20 тис. грн. 10 тис. грн – мінімальна як солдата, і 10 тис. – доплата за участь в операції Об’єднаних сил. 600 грн і 20 тис. грн – це масштаб змін, які відбулися в країні, – зазначив президент.

За його словами, зростає і середня зарплата, і коли вона сягне 12-15 тис. грн за рахунок підвищення ефективності праці, коли люди будуть отримувати 400-600 євро, вони припинять виїжджати на роботу за кордон.

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Раніше повідомлялося, що у 2019 році Пенсійний фонд проведе перерахунок пенсій, а мінімальна заробітна плата в Україні зросте до 4170 гривень.

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