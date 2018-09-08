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Ми повернемо в Луганськ прапор України – Порошенко

Україна зробить усе можливе, щоб в окупований Луганськ повернути святкування Дня міста з українським прапором.

Порошенко у Вінниці

Про це заявив під час святкування Дня міста у Вінниці президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба АП.

– Хочу звідси, з Вінниці, привітати інші міста України, які святкують сьогодні свої дні міста. Ми вітаємо тебе, Дніпро. Ми вітаємо тебе, Миколаїв. Ми вітаємо тебе, Луцьк. Ми вітаємо тебе, Житомир…

Але окремо я хочу привітати Луганськ, який знаходиться зараз на окупованій території. І я хочу сказати, що ми зробимо все можливе – і нехай нас почують луганчани – для того, щоб ми повернули святкування Дня українського міста Луганськ разом з українським суверенітетом і разом з українським прапором, – сказав президент.

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Нещодавно Порошенко висловив сподівання, що вдасться уникнути обмежень демократії в умовах військових дій в Україні.

Фото: Петро Порошенко/twitter

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