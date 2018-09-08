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ООС: ворог атакував із заборонених мінометів на Світлодарській дузі

За минулу добу бойовики 32 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, в результаті чого один військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення.

Про це повідомили в прес-центрі Операції об’єднаних сил (ООС).

– Противник 32 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог двічі застосував озброєння, заборонене мінськими домовленостями… Під час ведення бойових дій за минулу добу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення, – йдеться у зведенні, опублікованому на сторінці штабу ООС у соцмережі Facebook у суботу вранці.

– За минулу добу ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Малинове, Щастя, Кримське, Оріхове, Катеринівка, Луганське, Світлодарськ, Південне, Новгородське, Опитне, Авдіївка, Павлопіль, Гнутове, Лебединське та Водяне, – повідомляють у штабі ООС.

Крім того бойовики НВФ на Луганському напрямку поблизу населеного пункту Кримське вночі обстріляли позиції Об’єднаних сил з артилерії калібру 152 мм, а вже ввечері відкривали вогонь по опорному пункту в районі Світлодарської дуги з міномета калібру 120 мм.

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– Від початку поточної доби противник тричі обстріляв позиції Об’єднаних сил у районі населених пунктів Кримське, Лебединське і Гнутове з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, – підсумували в штабі ООС.

За даними української розвідки, за минулу добу троє бойовиків НВФ були знищені.

Нагадаємо, спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі колону з 10 вантажівок РФ.

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