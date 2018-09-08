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Стихія у Криму: смерчі та потоки, що змивали людей

6 вересня на півдні окупованого Криму пройшли сильні дощі.

В Ялті за годину випала місячна норма опадів і вулиці перетворилися на річки, а в морі біля узбережжя Феодосії було помічено кілька смерчів.

Соціальні мережі переповнені відео очевидців. Одним із найрезонансніших став запис, на якому в Ялті потік води, що утворився від рясних дощів на одній з вулиць, змив жінку.

Читайте: Нова хвиля магнітних бур: хто у зоні ризику та як вберегтися

На кадрах видно, що декільком чоловікам важко, але все ж таки вдалося витягнути її з води.

На морі утворилося кілька смерчів.

 

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Публикация от Наталья Станчева (@stanchevann)

Нагадаємо, синоптики попередили про зливи та похолодання на материковій частині України.

Фото: feodoz/instagram

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