PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Томос про автокефалію УПЦ: Москва погрожує Константинополю/

Томос про автокефалію УПЦ: Москва погрожує Константинополю

Російська православна церква (РПЦ) розірве євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом у разі надання автокефалії УПЦ.

Про це заявив представник РПЦ, митрополит Іларіон у федеральному телеефірі, повідомляє Ехо Москви.

Він зазначив, що засоби церковної дипломатії практично вичерпані.

За словами Іларіона, Константинополь нібито “вчинив із РПЦ підло і підступно”, але Російська православна церква залишає йому можливість одуматися.

Читайте: Томос про автокефалію УПЦ: подробиці рішення та підводні камені

До речі, патріарх Філарет уже назвав терміни створення єдиної церкви в Україні та розповів про майбутнє УПЦ МП.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Костянтин Єлісєєв
Для Росії це питання життя і смерті – Єлісєєв про надання Томосу Україні
Патріарх Кирило та Вселенський патріарх Варфоломій
Томос про автокефалію УПЦ: подробиці рішення та підводні камені
Києво-Печерську та Почаївську лаври передадуть Українській православній церкві
порошенко
Томос про автокефалію завершить утвердження незалежності України – Порошенко
1030 років боротьби. Коли об’єднається українська церква
Церква
Надання УПЦ автокефалії – рішення оголосять за кілька днів
Петро Порошенко
Автокефалію Української церкви не зупинити – Порошенко
УПЦ – найбільша конфесія України – експерт з Німеччини
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка