У Києві стартував ремонт мосту Метро, рух обмежать

Рух мостом через Русанівську протоку буде дещо обмежено через капітальний ремонт, що стартував 8 вересня.

Прес-служба комунального підприємства Київавтодор повідомляє, що 8 вересня стартують роботи з капітального ремонту мосту Метро через Русанівську протоку.

Повідомляється, що роботи передбачають ремонт і посилення прогонових будов мосту, ремонт опор, дорожнього покриття, тротуарів і т.д.

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Перший етап робіт передбачає ремонт обох смуг у напрямку руху в центральну частину міста. У цей час рух транспорту в обидва боки буде організовано на зустрічному напрямку.

До слова 3-го серпня ремонтні роботи стартували на Шулявському мосту.