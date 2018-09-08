В аеропорту Бориспіль застрягли сотні пасажирів – ЗМІ

Туристи, які мали вилетіти до міста Бодрум у Туреччині, застрягли у столичному аеропорту Бориспіль.
Про це повідомила одна з користувачів на сторінці перевізника Bravo Airways у Facebook, передає УНН.
З її слів, люди “вже добу чекають вильоту в Бодрум”.
Щодо кількості туристів, які очікують рейсу, користувач наводить цифру 270 людей, однак ЗМІ повідомляють, що йдеться про 170 осіб.
Згідно з інформацією з онлайн-табло аеропорту Бориспіль, виліт до Бодрума літака перевізника Bravo Airways очікується о 13.00 сьогодні з терміналу D, хоча був запланований о 00.20.
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Аналогічна ситуація і з рейсом до Хургади цього ж авіаперевізника. Згідно з даними онлайн-табло, виліт мав бути о 3.20, а очiкується лише о 21.00.
Нагадаємо, у Борисполі здійснив аварійну посадку літак зі 180 особами на борту.