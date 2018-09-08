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ЄС засудив плани бойовиків провести “вибори” в “ЛДНР”

Проведення так званих “виборів” на території “ЛДНР” суперечить Мінським угодам.

Євросоюз прапор

Про це йдеться в заяві спікера ЄС Майї Косьянчич на сайті Євросоюзу.

– Європейський союз повністю підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, – йдеться у повідомленні.

При цьому вона зазначила, що реалізація Мінських угод “є ключем до досягнення мирного врегулювання конфлікту на сході України”.

– У цьому контексті оголошення про те, що так звані “вибори” пройдуть у так званій “Луганській Народній Республіці” і “Донецькій Народній Республіці” 11 листопада 2018 року, суперечать духу і букві Мінських угод, які мають конкретні положення, що стосуються організації місцевих виборів у цьому регіоні, – підкреслила Косьянчич.

У зв’язку з цим в ЄС заявили, що очікують від Росії, що вона “у повній мірі використає свій вплив на сепаратистів”.

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До слова, 7 вересня ватажком так званої “ДНР” став Денис Пушилін. Факти ICTV зібрали найважливіші факти з біографії Пушиліна.

Фото: pixabay.com

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