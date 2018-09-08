За стандартами НАТО: Порошенко розповів про модернізацію розвідки України

Президент Петро Порошенко привітав військових ГУР Міноборони з 26-ю річницею створення.

Президент Петро Порошенко привітав військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України з 26-ю річницею створення.

Про це повідомляє прес-служба президента України

– Історія не знає прикладів, коли за такі короткі терміни відновлювалася армія – Збройні Сили України, та її складова частина – військова розвідка, – сказав Глава держави, звертаючись до присутніх на урочистостях в одному з центрів розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Глава держави підкреслив, що військова розвідка, як складова частина Збройних Сил України, зараз проходить дуже необхідний етап модернізації для розширення можливостей вищого політичного і військового керівництва держави для її протидії агресору і для отримання якісної, достовірної та термінової інформації.

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– Створений сучасний навчальний комплекс повністю відповідає стандартам НАТО, – констатував він

Нагадаємо, наймасштабніші міжнародні навчання Rapid Tridentперейшли до активної – практичної фази.