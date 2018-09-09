Доба на Донбасі: 2 окупантів знищено, 5 поранено

Російські окупанти 25 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, ворог не застосовував.

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та ще п’ятьох поранено, повідомляє перс-служба ООС.

Противник вів прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Луганське, Світлодарськ, Майорськ, Південне, Верхньоторецьке, Красногорівка, Мар’їнка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

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За повідомленнями ООС, вчора внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє військовослужбовців Об’єднаних сил.

Нагадаємо, Петро Порошенко заявив, що Україна зробить усе можливе, щоб в окупований Луганськ повернути святкування Дня міста з українським прапором.