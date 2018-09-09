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Хімічна катастрофа: кримчани їдуть лікуватися до Херсонської області

45 кримчан приїхали до Херсонської області за медичною допомогою через тимчасово закриті КПВВ Чаплинка і Каланчак.

Про це повідомляє помічник начальника Херсонського загону ДПСУ Іван Шевцов, передає Громадське.

– Усі громадяни, які перетнули кордон, скаржились на погане самопочуття та прямували до Херсонської області, щоб отримати медичну допомогу, – йдеться у повідомленні.

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Чи пов’язана потреба у меддопомозі саме з викидами на кримському Титані в Армянську, не уточняється.

Нагадаємо, урядова комісія назвала дві версії, чим можуть бути викликані шкідливі викиди в атмосферу на заводі Титан в окупованому Криму.

Фото: dreamstime.

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