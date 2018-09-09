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На честь Сенцова запропонували назвати вулицю в Києві

Московську вулицю в Києві запропонували перейменувати на вулицю Олега Сенцова.

Відповідна петиція 6 вересня зареєстрована на сайті Київської міської ради.

– Перейменувати вул. Московську в Києві на вул. Олега Сенцова, українського режисера і політв’язня, – пропонує автор петиції Павло Киричок.

За його словами, це дозволить підтримати Олега Сенцова і збільшити політичний тиск на керівництво Росії з метою його звільнення.

Зараз петиція зібрала 27 підписів з необхідних для розгляду її міською владою 10 тисяч.

Читайте: Звільнення Сенцова: чому тиск США та ЄС на Росію є вирішальним у справі У Москві розгорнули банер із Сенцовим Петиція за Сенцова: українці обвалили сайт Білого дому

Нагадаємо, що може зробити Рада Європи, щоб Росія звільнила Олега Сенцова.

Фото: УНІАН

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