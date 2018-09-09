На честь Сенцова запропонували назвати вулицю в Києві

Московську вулицю в Києві запропонували перейменувати на вулицю Олега Сенцова.
Відповідна петиція 6 вересня зареєстрована на сайті Київської міської ради.
– Перейменувати вул. Московську в Києві на вул. Олега Сенцова, українського режисера і політв’язня, – пропонує автор петиції Павло Киричок.
За його словами, це дозволить підтримати Олега Сенцова і збільшити політичний тиск на керівництво Росії з метою його звільнення.
Зараз петиція зібрала 27 підписів з необхідних для розгляду її міською владою 10 тисяч.
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Фото: УНІАН
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