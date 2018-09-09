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Плавучий кран пошкодив Кримський міст – перше відео

Відео того, як плавучий кран врізався у Кримський міст, з’явилося в мережі.

8 вересня плавучий кран зіткнувся з автодорожньої частиною Кримського моста, яким окупанти з’єднали анексуваний півострів з материковою частиною Росії.

У результаті плавкран пошкодив бар’єрну огорожу і щоглу освітлення транспортного переходу.

Читайте: У Києві стартував ремонт моста Метро, рух обмежать

Нагадаємо, Україна має шанс повернути воду в Крим, але за однієї умови.

Видео: Титов Виктор

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