Рош ха-Шана 2018: в Україну приїхали майже 28 тис. хасидів

В Україну на святкування єврейського Нового року прибули майже 28 тисяч паломників.

Про це повідомляє ДПСУ.

– Співробітники Держприкордонслужби в пунктах пропуску на державному кордоні вже оформили майже 28 тисяч паломників, – йдеться в повідомленні.

Основна маса організованих груп хасидів, а саме понад 10 тисяч осіб, приїхала 6 вересня.

Їх оформлення прикордонники здійснювали в основному в аеропортах Бориспіль, Жуляни, Львів і Одеса, а також в пунктах пропуску на кордоні з Польщею, Румунією і Словаччиною.

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Минулого року в пунктах пропуску оформили понад 20 тисяч паломників, які прибували організованими групами, додали прикордонники.

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Фото: ДПСУ