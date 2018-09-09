Україна може повернути воду у Крим, але за однієї умови

Україна може відновити подачу води в анексований Крим після того, як Російська Федерація визнає факт окупації півострова.
Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Украни Юрій Гримчак, пише News One.
За його словами, Росія ніколи офіційно не зверталася до України щодо водопостачання у Криму.
– Якщо є таке бажання, то спочатку треба звернутися до України і визнати факт окупації Криму. Без цього взагалі нема про що говорити, – підкреслив Гримчак.
Лише після цього можна буде переходити до питання вартості води для півострова.
Заступник міністра поклав на російську сторону відповідальність за екологічну катастрофу в Армянську.
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Нагадаємо, Петро Порошенко анонсував зміни до Конституції щодо Криму.
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