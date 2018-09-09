Україна перекидає в Азовське море військові катери

ЗСУ почали перекидати техніку для створення корабельно-катерного угруповання Військово-Морських Сил на виконання рішення Ради нацбезпеки і оборони про посилення військово-морської присутності держави в Азовському морі.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

У суботу в Бердянську був помічений автотрейлер, який перевозив малий броньований артилерійський катер.

Планується направити в Азовське море 3 малих броньованих артилерійських катери, які будуть найпотужнішими одиницями в Азовському морі.

У складі ВМС зараз знаходяться 6 таких катерів – P174 Аккерман, P175 Бердянськ, P176 Нікополь, P177 Кременчук, P178 Лубни і P179 Вишгород.

Всі такі катери озброєні двома бойовими модулями КАУ-30М.

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Про перекидання інших типів катерів на Азовське море інформації поки немає.

До слова, 6 вересня РНБО ухвалила рішення направити військові кораблі в Азовське море для захисту національних інтересів.

Нагадаємо, Повітряні Сили провели в Приазов’ї комплексне тренування з нанесення ударів штурмовою авіацією по певним надводних і морських цілях.

Фото: Міністерство оборони України