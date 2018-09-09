Волонтери заглушили у прифронтовій смузі ТБ і радіо з Москви та ОРДЛО

Волонтери створили система Серпанок, яка у прифронтовій смузі глушить ТБ й радіо з Москви та ОРДЛО.
Система покриває 180 населених пунктів поблизу лінії розмежування, повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник гуманітарної групи на переговорах у Мінську Ірина Геращенко.
– Донецьку 300-метрову телевежу російські куратори посилили новими передавачами і системами, і майже 20 російських пропагандистських каналів і ТБ-помийок бойовиків були присутні в мережах прифронтових міст і селищ, – написала Геращенко.
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За її словами, завдяки останнім напрацюванням українських військових та волонтерів з’явилася система Серпанок, яка блокує ці телеканали.
Раніше Факти ICTV писали, що РФ у Мінську відмовилася надати Україні та ОБСЄ інформацію про відправку, в порушення всіх законів, своїх слідчих на Донбас.
Фото: Ірина Геращенко.