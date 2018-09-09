PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Волонтери заглушили у прифронтовій смузі ТБ і радіо з Москви та ОРДЛО/

Волонтери заглушили у прифронтовій смузі ТБ і радіо з Москви та ОРДЛО

Волонтери створили система Серпанок, яка у прифронтовій смузі глушить ТБ й радіо з Москви та ОРДЛО.

Система покриває 180 населених пунктів поблизу лінії розмежування, повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник гуманітарної групи на переговорах у Мінську Ірина Геращенко.

– Донецьку 300-метрову телевежу російські куратори посилили новими передавачами і системами, і майже 20 російських пропагандистських каналів і ТБ-помийок бойовиків були присутні в мережах прифронтових міст і селищ, – написала Геращенко.

Читайте: Лекція колорадським жукам про збереження врожаю: Турчинов про референдум в ОРДЛО

За її словами, завдяки останнім напрацюванням українських військових та волонтерів з’явилася система Серпанок, яка блокує ці телеканали.

Раніше Факти ICTV писали, що РФ у Мінську відмовилася надати Україні та ОБСЄ інформацію про відправку, в порушення всіх законів, своїх слідчих на Донбас.

Фото: Ірина Геращенко.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Виплати пенсій переселенцям: Верховний суд поставив крапку
500 колишніх заручників розповіли про катування в ОРДЛО
Ірина Геращенко
Київ говоритиме лише з Москвою, а не “мавпочками” Путіна – Геращенко
На окупованій Луганщині перестав працювати Vodafone
Де аналогове ТБ відключать у першу чергу і коли
На окупованому Донбасі з кладовищ крадуть гранітні надгробки
Василь Вірастюк
Василь Вірастюк вирішив схуднути на Зважених та щасливих
В ОРДЛО відновлять мобільний зв’язок
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка