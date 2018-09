15-та Щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) – дата й тема

15-та Щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) буде присвячена майбутньому та підготовці до прийдешніх критичних змін.

15-та Щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) Майбутнє покоління всього відбудеться в Києві 13-15 вересня 2018 року.

Понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів та експертів із 28 країн візьмуть участь у конференції, організованій міжнародним форумом YES у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука.

Дискусії фокусуватимуться на майбутньому – на вирішальних змінах, які матимуть значний вплив на всі аспекти життя. Якими будуть завтрашні загрози суспільству, економіці та політиці? Які глобальні виклики чекають на нас? Яке майбутнє Сполучених Штатів, ЄС, НАТО, Російської Федерації? Як захистити демократію від маніпуляцій іззовні та як протидіяти дезінформації?

Особливу увагу буде приділено наслідкам новітніх загроз для України. Також у фокусі – виклики, із якими стикається Україна на шляху свого розвитку, зокрема обговорення торкнуться майбутніх президентських та парламентських виборів.

Серед доповідачів – провідні світові лідери, футурологи, історики, політики, інвестори, експерти з питань безпеки та медіа. Доповідачі та учасники форуму разом шукатимуть відповіді в різних форматах дискусій.

Віктор Пінчук, засновник і член наглядової ради Ялтинської Європейської Стратегії зазначив:

– Майбутнє не жаліє тих, хто про нього не думає. Тому на нашій конференції в цьому році ми зосередимося на майбутньому. Ми повинні аналізувати наступне покоління всього – і можливостей, і загроз.

Александр Квасьнєвський, голова наглядової ради Ялтинської Європейської Стратегії, президент Польщі (1995-2005) зауважив:

– Київ – чудове місце для розмови про майбутнє. Україна перша зустрічає багато викликів, які стоять перед Європою, а її відкритість глобальному світові та відданість європейським цінностям можуть перетворити її на форпост європейської спільноти. Наш обов’язок перед наступним поколінням українців – допомогти їм підготуватися до успішного європейського майбутнього в мінливому світі. Ця місія є основою цінностей YES.

15-та Щорічна зустріч YES проходитиме в Мистецькому Арсеналі.

Партнери 15-ї Щорічної зустрічі YES:

Arawak Energy

Hillmont Partners

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)

Діджитал-оператор lifecell

Міжнародний фонд Відродження

Медіа-партнери 15-ї Щорічної зустрічі YES:

ICTV

Liga.net

The Kyiv Post

Дзеркало Тижня (DT.UA)

Європейська правда

Новое время страны (NV)

Прямий канал

Радіо НВ

Ялтинська Європейська Стратегія (YES) – провідний форум, де обговорюється європейське майбутнє України в глобальному контексті. YES сприяє розвитку нових ідей, налагоджує зв’язки України з міжнародними партнерами та підтримує сили, що виступають за зміни в Україні, розбудовує мережі тих, хто підтримує нову Україну по всьому світі.

Вже понад десять років YES виступає ініціатором діалогу між лідерами з України, ЄС, США, Російської Федерації та інших частин світу. В Україні вона надає майданчик для виступів влади та опозиції. Вона об’єднує разом лідерів від політики, бізнесу, представників ЗМІ, громадянського суспільства та експертної громади.

YES була започаткована у 2004 році, коли Віктор Пінчук запросив близько 30 європейських лідерів для обговорення майбутнього України та ЄС в рамках першої Щорічної зустрічі.

З 2004 по 2013 рік Щорічні зустрічі YES проводились у символічному місці – Лівадійському палаці у Ялті. Таким чином, місце, де у 1945 році було поділено Європу, стало майданчиком для об’єднання широкої Європи. Внаслідок анексії Криму Російською Федерацією Щорічні зустрічі було перенесено до столиці України міста Києва.

Щорічні зустрічі YES об’єднували керівників держав та урядів, серед яких були Тоні Блер, Ґордон Браун, Даля Грібаускайте, Реджеп Таїп Ердоган, Тоомас Гендрік Ільвес, Білл Клінтон, Броніслав Коморовський, Маріо Монті, Шимон Перес та Дональд Трамп. Серед спікерів були також голови міжнародних організацій, такі як Кофі Аннан, Жозе Мануел Баррозу, Джеймс Вольфенсон, Ламберто Заньєр, Роберт Зеллік, Рональд Ноубл та Андерс Фог Расмуссен.

На зустрічах виступали такі високопосадовці, як Роберт Гейтс, Йоганнес Ган, Валдіс Домбровскіс, Гіларі Клінтон, Вікторія Нуланд, Кондоліза Райс, Христя Фріланд та Мартін Шульц. Серед спікерів були також мислителі та громадські лідери, такі як Річард Бренсон, Герман Греф, Олексій Кудрін, Артур Лаффер, Юрій Мільнер, Нуріель Рубіні, Ларрі Саммерс, Строуб Телботт, Найал Фергюсон та Ричард Хаас. Президенти та Прем’єр-міністри України, а також провідні українські політичні, соціальні та бізнес-лідери регулярно виступають в рамках Щорічних зустрічей.

До складу Правління YES входять Александр Квасьнєвський, Президент Польщі (1995-2005), Голова Правління YES; Карл Більдт, Міністр закордонних справ Швеції (2006-2014), Прем’єр-міністр Швеції (1991-1994); Вольфганг Ішингер, Посол, Голова Мюнхенської конференції з безпеки, Старший професор Школи управління Hertie; Патрік (Пет) Кокс, Президент Європейського парламенту (2002-2004), Депутат Європейського парламенту (1989-2014); Віктор Пінчук, засновник YES, засновник Фонду Віктора Пінчука та групи EastOne; Андерс Фог Расмуссен, Засновник Rasmussen Global, Генеральний секретар НАТО (2009-2014), Прем’єр-міністр Данії (2001-2009) та Стефан Фукс, Віце-президент Havas Group, Виконавчий співголова Havas Worldwide.

Фонд Віктора Пінчука – це незалежна приватна міжнародна благодійна організація в Україні. Був створений 2006 року бізнесменом та філантропом Віктором Пінчуком з метою надання можливості новим поколінням змінити країну та світ. Для її реалізації Фонд розробляє проекти та розбудовує партнерства як в Україні, так і поза її межами. З 2006 року у трансформацію України Фондом було інвестовано понад 125 млн. доларів США.

Серед проектів Фонду Віктора Пінчука: всеукраїнська мережа центрів допомоги новонародженим Колиски надії; найбільша в Україні приватна стипендіальна програма Завтра.UA; стипендіальна програма із навчання закордоном для українських студентів Всесвітні студії; PinchukArtCentre – найдинамічніший арт-центр в Україні та східноєвропейському регіоні, що надає вільний доступ до сучасного мистецтва аби надихати молоде покоління мислити по-новому. Фонд підтримує міжнародну мережу YES (Ялтинська Європейська Стратегія) – провідний форум, де обговорюється європейське майбутнє України та світу.

Фонд підтримує краудфандингову платформу Українська біржа благодійності, покликану сприяти розвитку благодійності в українському суспільстві. Він є членом Європейського центру фондів і Українського форуму грантодавців. Фонд співпрацює з Атлантичною радою, Інститутом Брукінгса, Інститутом глобальних змін Тоні Блера, Радою з міжнародних відносин, Фондом Amicus Europae та іншими неурядовими організаціями.

