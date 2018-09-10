PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Чотири райони Києва залишаться без води - СПИСОК ВУЛИЦЬ/

Чотири райони Києва залишаться без води – СПИСОК ВУЛИЦЬ

11-13 вересня у частині Солом’янського, Шевченківського, Святошинського та Дарницького районів Києва відключать воду.

Через ремонтні роботи 11-13 вересня буде припинено централізоване водопостачання частині споживачів у Солом’янському, Шевченківському, Святошинському та Дарницькому районах Києва, повідомляє Київводоканал.

Воду відключать за адресами:

11 вересня з 08.30 до 18.00 – вул. Митрополита Василя Липківського, 37-А (ж/д), 35 (офіси).

12 вересня з 22.00 до 06.00 – вул. Салютна, 1, 1-Б, 3, 5 (ж/д), 2 (СТО), 5-Б (АТС), 47-А (ринок), вул. Щербаківського, 47, 47-В (а/зд).

12 вересня з 09.00 до 21.00 – вул. Польова, 31-47 (9 год/д), 27 (а/д).

12 вересня з 10.00 до 21.00 – вул. Драгоманова, 6-А, 8, 8-А, 8-Б, 12, 12-А, 14, 14-А (ж/д).

Читайте: Нові тарифи на воду в Києві: розмір та види (ІНФОГРАФІКА)

12 вересня з 11.00 до 20.00 – вул. Академіка Туполєва, 5, 22, 24 (ж/д).

13 вересня з 22.00 до 06.00 14 вересня – вул. Академіка Туполєва, 16, 16-А, 16-Б, 18, 18-А, 18-Б (ж/д), 1 (ЖЕК), 1-А (д/з, п/год), 1-Б, 12-А.

Ми також писали про те, коли в Києві включать гарячу воду.

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Києві школяр розбив вчительці голову стільцем через погану оцінку
Самогубство
У київській квартирі знайшли спецназівця-іноземця з простреленою головою
Максим Нефьодов
У центрі Києві пограбували квартиру замміністра Нефьодова
Вистрілив у голову, забив ножем і молотком. У Києві хлопець жив із трупом
Зробив зауваження: у столичній маршрутці чоловіка вдарили ножем
На честь Сенцова запропонували назвати вулицю в Києві
ДТП під Києвом
Масштабна ДТП під Києвом: є жертва і потерпілі (18+)
У Києві знову прорвало трубу
Вир серед дороги. У Києві знову прорвало трубу
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка