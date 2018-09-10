Чотири райони Києва залишаться без води – СПИСОК ВУЛИЦЬ

11-13 вересня у частині Солом’янського, Шевченківського, Святошинського та Дарницького районів Києва відключать воду.

Через ремонтні роботи 11-13 вересня буде припинено централізоване водопостачання частині споживачів у Солом’янському, Шевченківському, Святошинському та Дарницькому районах Києва, повідомляє Київводоканал.

Воду відключать за адресами:

11 вересня з 08.30 до 18.00 – вул. Митрополита Василя Липківського, 37-А (ж/д), 35 (офіси).

12 вересня з 22.00 до 06.00 – вул. Салютна, 1, 1-Б, 3, 5 (ж/д), 2 (СТО), 5-Б (АТС), 47-А (ринок), вул. Щербаківського, 47, 47-В (а/зд).

12 вересня з 09.00 до 21.00 – вул. Польова, 31-47 (9 год/д), 27 (а/д).

12 вересня з 10.00 до 21.00 – вул. Драгоманова, 6-А, 8, 8-А, 8-Б, 12, 12-А, 14, 14-А (ж/д).

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12 вересня з 11.00 до 20.00 – вул. Академіка Туполєва, 5, 22, 24 (ж/д).

13 вересня з 22.00 до 06.00 14 вересня – вул. Академіка Туполєва, 16, 16-А, 16-Б, 18, 18-А, 18-Б (ж/д), 1 (ЖЕК), 1-А (д/з, п/год), 1-Б, 12-А.

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