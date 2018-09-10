Доба на Донбасі: окупанти застосували заборонену зброю

За минулу добу російсько-окупаційні війська 25 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі.
За минулу добу російські окупаційні війська здійснили 25 обстрілів по позиціях українських військових, повідомляє прес-центр ООС.
Ворог обстріляв населені пункти Кримське, Золоте, Світлодарськ, Південне, Верхньоторецьке, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине.
– Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Водяне та Лебединське на Маріупольському напрямку. Також вдень в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку один із опорних пунктів був обстріляний з озброєння бойової машини піхоти, – йдеться у повідомленні.
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Втрат серед українських військових немає. За інформацією розвідки, поранено чотирьох бойовиків.
До слова, Росія в Мінську відмовилася обміняти українських політв’язнів на засуджених в Україні росіян.