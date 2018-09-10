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Дощ паралізував Київ: 20 ДТП і затори (КАРТА)

Сьогодні зранку у Києві спостерігаються серйозні затори.

Через негоду рух ускладнено у районі метро Вокзальна, Університет, між станціями Олімпійська і Палац України.

Також затори спостерігаються у Печерському і Дніпровському районах Києва.

У Києві сталося близько 20 ДТП.

Факти ICTV радять бути обережними на дорогах і обирати альтернативний маршрут.

Читайте: Вир серед дороги. У Києві знову прорвало трубу

До речі, раніше ми писали, скільки коштуватимуть платні дороги в Україні.

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