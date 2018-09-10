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Довіра до ОБСЄ під загрозою – глава МЗС Польщі

Довіра до ОБСЄ буде під загрозою, допоки не буде вирішено питання конфлікту в Україні.

Яцек Чапутович

Війна в Україні є однією з основних загроз перед обличчям європейської безпеки, заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович під час відкриття конференції ОБСЄ у Варшаві, передає Польське радіо.

– Ми маємо пам’ятати, що український конфлікт і окупація Криму є найбільшою проблемою для ОБСЄ і нашої спільної безпеки.

Поки цей конфлікт не буде вирішено, довіру до ОБСЄ буде поставлено під загрозу, – зазначив Чапутович.

Читайте: Дані про забруднення у Криму передали ООН і ОБСЄ

До слова, у Варшавській конференції беруть участь приблизно 1,5 тис. представників урядів і громадянського суспільства країн-членів і партнерів ОБСЄ.

Зустріч триватиме до 23 вересня.

Нагадаємо, YES 2018 пройде в Києві 13-15 вересня. Щорічна зустріч буде присвячена майбутньому та підготовці до прийдешніх критичних змін.

Фото: Dreamstime

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