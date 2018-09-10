ДТП у Харкові: під час навчання в автошколі Зайцева була за кордоном

Олена Зайцева, підозрювана в смертельній ДТП у Харкові, під час навчання в автошколі перебувала за межами України.
В автошколі, де навчалася обвинувачена в смертельній ДТП у Харкові Олена Зайцева, вилучили документи за осінь 2015 року, повідомляє Кharkiv today.
За інформацією, обшуки в будівлю ПП Транстур пройшли ще в останні дні серпня. Слідчі вилучили документи за період жовтень-листопад 2015 року.
Відомо, що в автошколі Зайцева навчалася із 2 жовтня за 27 листопада, а 5 грудня отримала права.
Однак за даними Державної міграційної служби, з 8 по 11 жовтня Зайцева перебувала за межами України.
Читайте: Смертельна ДТП у Харкові: Зайцеву десятки разів випускали із СІЗО Педаль була втиснута у підлогу! Механік розповів, з якою швидкістю їхала Зайцева Була під наркотиками: висновок експертизи МОЗ України по Зайцевій
Під час обшуків вилучено протокол екзаменаційної комісії групи №41, а також банківські виписки автошколи за період до грудня.
Суд наклав арешт на документи, хоча представники автошколи заперечували.
Раніше повідомлялося, що Зайцева прогулювала заняття в автошколі. Установі загрожує не тільки кримінальна відповідальність, а й позбавлення державної акредитації.
До слова, наступне засідання у справі Зайцевої призначено на 11 вересня. До суду повинна бути доставлена лікар-нарколог Олена Федірко, яка брала аналізи у Зайцевої після ДТП.
Фото: УНІАН