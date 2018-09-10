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ДТП у Харкові: під час навчання в автошколі Зайцева була за кордоном

Олена Зайцева, підозрювана в смертельній ДТП у Харкові, під час навчання в автошколі перебувала за межами України.

В автошколі, де навчалася обвинувачена в смертельній ДТП у Харкові Олена Зайцева, вилучили документи за осінь 2015 року, повідомляє Кharkiv today.

За інформацією, обшуки в будівлю ПП Транстур пройшли ще в останні дні серпня. Слідчі вилучили документи за період жовтень-листопад 2015 року.

Відомо, що в автошколі Зайцева навчалася із 2 жовтня за 27 листопада, а 5 грудня отримала права.

Однак за даними Державної міграційної служби, з 8 по 11 жовтня Зайцева перебувала за межами України.
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Під час обшуків вилучено протокол екзаменаційної комісії групи №41, а також банківські виписки автошколи за період до грудня.

Суд наклав арешт на документи, хоча представники автошколи заперечували.

Раніше повідомлялося, що Зайцева прогулювала заняття в автошколі. Установі загрожує не тільки кримінальна відповідальність, а й позбавлення державної акредитації.

До слова, наступне засідання у справі Зайцевої призначено на 11 вересня. До суду повинна бути доставлена лікар-нарколог Олена Федірко, яка брала аналізи у Зайцевої після ДТП.

Фото: УНІАН

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