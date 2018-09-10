Дитяче Євробачення 2018: стало відомо, хто представить Україну

На дитячому Євробаченні 2018 Україну представить 11-річна мешканка Вінниці Дарина Красновецька.

Про це повідомляє UA:Перший.

Дарина Красновецька перемогла в національному відборі на дитяче Євробачення 2018 з піснею Say love. З нею дівчинка поїде на конкурс, який пройде 25 листопада 2018 року в Мінську.

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Дівчинка вже два роки поспіль бере участь у фестивалі Чорноморські ігри, на якому в 2017 році отримала нагороду в номінації дівчата (молодша група), а у 2018-му взяла аналогічну нагороду, але вже в середній групі.

До речі, організатори вирішили перенести Євробачення-2019. В наступному році пісенний конкурс пройде не на початку, а в кінці травня.