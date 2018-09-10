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Електронна картка пенсіонера – навіщо потрібна і як отримати

За допомогою електронної картки пенсіонери зможуть розраховуватися у магазинах.

Пенсійний фонд України запускає нову послугу для українських пенсіонерів – електронну картку.

Вона стане одночасно пенсійним посвідченням і засобом для розрахунків,  повідомляє ubr.ua.

– Нею можна буде розрахуватися в магазинах і перераховувати на неї кошти. Для отримання картки необхідно звернутися в будь-яке відділення Пенсійного фонду і написати заяву. Але поки її видають тільки пенсіонерам-переселенцям, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Виплати пенсій переселенцям: Верховний суд поставив крапку

Як повідомлялося, у 2019 році Пенсійний фонд проведе перерахунок пенсій.

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