ФСБ поширює маячню про співпрацю України з ІДІЛ – СБУ

У Службі безпеки України назвали фейком заяву ФСБ Росії про те, що Україна нібито допомагає радикальному ісламістському угрупованню Ісламська держава “прибирати” ватажків “ЛДНР”.

Це черговий фейк з боку Росії, сказала у коментарі Громадському заявила речник СБУ Олена Гітлянська.

Перед цим ТАСС з посиланням на ФСБ повідомило, що 9 вересня у Смоленській області затримали росіянина Магомедова Меджида 1988 року народження, члена Ісламської держави, який “планував убивство одного з лідерів “ДНР”.

За інформацією російських спецслужб, він робив це нібито за завданням Правого сектору та СБУ.

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Раніше повідомлялося, що в день вбивства Захарченко на Донбас із РФ в’їхали два КамАЗи озброєних людей у ​​військовій формі, які не перетинали кордон. Після закриття пропускних пунктів колона машин виїхала назад.