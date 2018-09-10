PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / ФСБ поширює маячню про співпрацю України з ІДІЛ – СБУ/

ФСБ поширює маячню про співпрацю України з ІДІЛ – СБУ

У Службі безпеки України назвали фейком заяву ФСБ Росії про те, що Україна нібито допомагає радикальному ісламістському угрупованню Ісламська держава “прибирати” ватажків “ЛДНР”.

Це черговий фейк з боку Росії, сказала у коментарі Громадському заявила речник СБУ Олена Гітлянська.

Перед цим ТАСС з посиланням на ФСБ повідомило, що 9 вересня у Смоленській області затримали росіянина Магомедова Меджида 1988 року народження, члена Ісламської держави, який “планував убивство одного з лідерів “ДНР”.

За інформацією російських спецслужб, він робив це нібито за завданням Правого сектору та СБУ.

Читайте: За наказом Путіна: в “ДНР” відправили сищиків – РосЗМІ

Раніше повідомлялося, що в день вбивства Захарченко на Донбас із РФ в’їхали два КамАЗи озброєних людей у ​​військовій формі, які не перетинали кордон. Після закриття пропускних пунктів колона машин виїхала назад.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В Одесі працівник вишу “зберігав” у кабінеті прапор РФ і портрет Захарченка
Кремль визнав окупацію Донбасу, відправивши слідчих – Геращенко
Вбивство Захарченка: бойовики не показали місії ОБСЄ тіло ватажка “ДНР”
Похорон Захарченка охороняла сотня озброєних бойовиків – ОБСЄ
Вбивство Захарченка: Росія не вийде з Мінських угод
убит захарченко
За наказом Путіна: в “ДНР” відправили сищиків – РосЗМІ
Генеральна прокуратура закриє провадження проти Захарченка
убит захарченко
Вбивство Захарченка: ватажка “ДНР” ховають у закритій труні – ЗМІ
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка