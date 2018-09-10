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Хімвикиди в Криму – причиною була техногенна катастрофа

Хімічні викиди на заводі Кримський титан в окупованому Криму сталися через техногенну катастрофу.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Факти свідчать про те, що це була техногенна катастрофа. Це могло статися через комплекс причин: від порушення технологічної карти, закінчуючи порушенням правил використання брудних речей на заводі, – сказав Куркчі.

Також він заявив, що окупаційна влада намагалася приховати викид.

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– Маючи надію на те, що це був одноразовий викид, окупанти спробували замовчати ці події. Але факти говорять про те, що це була протягнута у часі техногенна катастрофа, – сказав Куркчі.

Нагадаємо, наприкінці серпня жителі Армянська в окупованому Криму виявили, що всі металеві предмети в будинках вкрилися дивною липкою іржею.

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