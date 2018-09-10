Коли в Україні закінчаться дощі – погода на тиждень

Дощовий початок тижня вже у середу зміниться сонячною погодою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок, 11 вересня, синоптики обіцяють дощі майже по всій території України. Максимальна температура повітря підніметься до +26.

На заході опадів не передбачається, лише у Хмельницькій області невеликий дощ. Вдень температура повітря триматиметься на рівні від +22 до +25. На сході пройдуть дощі, крім Луганської області. Температура вдень – від +23 до +26. У центральній частині країни дощ, у Вінницькій області – з грозою. Вдень 22-25 градусів тепла.

У всіх північних областях також очікується дощ, вдень 22-25 градусів вище нуля. У південному регіоні повітря прогріється до +25, прогнозується дощ.

У Києві дощ, вдень від +22 до +24.

У середу, 12 вересня, буде тепла і сонячна погода, температура повітря сягне позначки +28.

На заході без опадів, стовпчик термометру триматиметься на рівні 22-25 градусів тепла, у Закарпатській області повітря прогріється до +27. На сході від +26 до +28. У центральних областях сонячно, вдень до +25.

На півночі від +22 до +25. У південному регіоні до +25. Дощ лише у Криму.

У Києві сухо і тепло, вдень від +22 до +24.

У четвер, 13 вересня, в Україні також без опадів. Максимальна температура +29.

На заході тепло і сонячно, температура вдень – від +25 до +28. На сході вдень до +28, без опадів. У центральній частині 25-28 градусів тепла. На півночі температура буде триматися на рівні 24-27 градусів вище нуля, а на півдні повітря прогріється до +29.

У Києві сонячно, вдень до +27.

Робочий тиждень також завершиться сонячною погодою. У п’ятницю, 14 вересня, прогнозується тепла погода, стовпчик термометру сягне позначки +29.

На заході вдень до +28, у східних областях очікується аналогічна погода. У центрі – від +25 до +28. На півночі до +27, а на півдні потеплішає до +29.

У Києві опадів не передбачається, вдень 25-27 градусів тепла.

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До речі, раніше ми писали, якою буде погода в Україні у вересні.