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На 50 копійок за літр. В Україні здорожчав бензин

З 7 по 10 вересня мережа групи Приват підняла ціни на бензин і дизельне паливо на 50 копійок за літр.

дорогой бензин

Про це повідомляє enkorr.

У мережі Авіас бензин марки А-92 здорожчав до 28,95 грн/л, А-95 — до 29,95 грн/л, А-95+ — до 30,45 грн/л і ДП — 28,00 грн/л.

На станціях Укрнафти ціни на А-92 зросли до 29,00 грн/л, А-95 — до 30,00 грн/л, А-95+ — до 30,50 грн/л і ДП — 28,00 грн/л.

Читайте: Як зміняться ціни на бензин – прогноз на вересень

На 30 коп./л здорожчало паливо в мережі UPG: бензин марки А-92 здорожчав до 29,70 грн/л, А-95 — до 30,70 грн/л, А-95+ — до 33,50 грн/л, ДП — 28,00 грн/л.

Shell, БРСМ-Нафта, Автотранс, Надія, Marshal, Mango, Chipo, Татнафта-АЗС-Україна, KLO, Нефтек і Катрал підвищили ціни на 0,2-1,55 грн./л.

Середня роздрібна ціна ДП по країні 10 вересня зросла на 24 коп./л, бензину — на 18-23 коп./л.

До слова, експерти дали прогноз, як зміняться ціни на бензин до зими.

Фото: dreamstime.

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