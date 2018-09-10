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Набір кадрів у Державне бюро розслідувань йде за графіком – Роман Труба

Набір кадрів на посади до територіальних управлінь Державного бюро розслідувань (ДБР) відбувається згідно з графіком.

Роман Труба

Про це повідомляє прес-служба ДБР з посиланням на директора відомства Романа Трубу.

За даними прес-служби, вже визначено 67 переможців на посади держслужбовців у 7 територіальних управліннях. Усього конкурс був оголошений на 455 посад.

Роман Труба підкреслює, що внутрішня конкурсна комісія ДБР працює максимально прозоро: кожен бажаючий може подивитися пряму трансляцію співбесід кандидатів на Youtube.

Читайте: Державне бюро розслідувань створено – постанова Кабміну

Як повідомлялося, раніше Роман Труба відмовився затвердити 27 кандидатів на керівні посади ДБР, яких відібрала зовнішня конкурсна комісія. Причина – знищення результатів тестування кандидатів на поліграфі. Проте, зовнішня комісія повторно подала на затвердження ті ж 27 кандидатур.

Незважаючи на цей інцидент, Роман Труба обіцяє зберігати незалежність Бюро і сподівається запустити його повноцінну роботу вже восени.

Верховна Рада прийняла закон про створення Бюро 12 листопада 2015 року. Створення цього органу передбачено Конституцією України: до нього повинні перейти від прокуратури функції досудового розслідування. Бюро буде розслідувати злочини, скоєні вищими посадовцями, службовцями НАБУ і САП, а також військовими злочинцями.

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