Наступ РФ з моря: яка зброя потрібна Україні, щоб відбити атаку

Україні потрібне нове озброєння, щоб відобразити можливу атаку Російської Федерації в Азовському морі.

Про це у статті для Atlantic Council пише старший науковий співробітник Американської ради зовнішньої політики (American Foreign Policy Council) Стівен Бланк.

На його переконання, Москва веде одночасно військову і економічну війну проти Києва в Чорному і Азовському морях.

Вона заблокувала українські судна в обох акваторіях, наполягаючи на своєму праві перевіряти “іноземні” кораблі, а також розширила морську зону відчуження аж до Одеси.

Російські операції потрібно розглядати як військовий примус і економічну війну одночасно. Тому існує гостра потреба в тому, щоб США надали нове озброєння Україні прямо зараз.

Перш за все, Вашингтон міг би відправити Україні протикорабельні ракети US-AGM-84 Harpoon Block II (Гарпун), протикорабельні ракети великої дальності AGM-158C LRASM A, а також норвезькі ракети NSM.

Але Україні також потрібні надійні пускові платформи і системи прицілювання, зокрема радари.

Оскільки Москва не хоче виконувати Мінські угоди або вести переговори про нове мирне вирішення, США і ключові європейські союзники повинні об’єднати підвищення здатності України до самозахисту з ще більшим загальним тиском на Москву.

Нагадаємо, Україна перекидає в Азовське море військові катери.

Фото: Військово-Морські Сили України